Donald Trump consegna a Hamas un ultimatum che non lascia margini di trattativa: entro le 18 di domenica 5 ottobre, mezzanotte italiana, il movimento palestinese dovrà accettare il piano statunitense in 20 punti per la Striscia di Gaza. In caso contrario, minaccia il presidente, “sarà l’inferno”. Scadenze rigide e pressing internazionale Il leader della Casa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Trump dà a Hamas tempo fino a domenica: rifiuto equivale a un attacco feroce

