Donald Trump vuole rimanere nella storia - sta puntando al nobel per la pace - ma al momento potrebbe rimanere nelle tasche degli americani. Sì perché il dipartimento del Tesoro statunitense sta preparando una moneta commemorativa raffigurante il volto di The Donald in vista dei 250 anni dell'I ndipendence day. La bozza. Secondo il tesoriere di Washington - il funzionario federale addetto al conio - le monete da un dollaro che potrebbero raffigurare l'attuale inquilino della Casa Bianca di profilo, con la scritta "LIBERTY". C'è anche l'alternativa. L'immagine del presidente raffigurato a mezzo busto, con il pugno chiuso e la star and stripes sullo sfondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump come il Re. Arriva la bozza del nuovo dollaro