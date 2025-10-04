Trump colpisce ancora Nuovo attacco contro i narcos venezuelani
La notte di venerdì, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha annunciato un nuovo attacco contro un’imbarcazione sospettata di trasportare droga nel Mar dei Caraibi. Il raid, condotto in acque internazionali al largo del Venezuela, ha provocato la morte di quattro persone. Si tratta del quarto attacco letale (conosciuto) condotto dalle forze statunitensi nell’area di responsabilità del U.S. Southern Command dall’inizio di settembre. «La nostra intelligence ha confermato senza ombra di dubbio che questa imbarcazione stava trafficando narcotici, le persone a bordo erano narco-terroristi e operavano lungo una rotta di traffico nota. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: trump - colpisce
Dazi, Trump colpisce l’Ue a sorpresa: dazi al 30% dal 1° agosto
Trump colpisce l'Europa: dazi al 30%. Che cosa vuole Donald ? Dai farmaci ai prodotti agricoli, per l'Italia un danno da 35 miliardi
Ucraina, la Russia colpisce con 60 droni. Trump valuta nuovi finanziamenti per Kiev
Made in Italy negli Usa: crolla l'export di mobili, bagni e cucine e pesano i nuovi dazi di Trump ma l'incertezza colpisce di più - X Vai su X
L’#instabilità del 2025, segnata dal ritorno di #Trump e dalle crisi economiche e di sicurezza, colpisce anche la #Francia, alle prese con un governo fragile e fratture sociali. La debolezza di Parigi indebolisce la Commissione #UE e l’agenda Draghi, ancora in - facebook.com Vai su Facebook
Trump colpisce ancora. Nuovo attacco contro i narcos venezuelani - La notte di venerdì, gli Stati Uniti hanno colpito una nuova imbarcazione sospettata di narcotraffico al largo del Venezuela, causando ... formiche.net scrive
NUOVO ATTACCO ALL’IRAN/ “È tutto pronto, ma stavolta Xi potrebbe rovinare i piani di Netanyahu e Trump” - Israele e Stati Uniti potrebbero essere pronti ad attaccare nuovamente l’Iran. Da ilsussidiario.net