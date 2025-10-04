trump colpisce ancora nuovo attacco contro i narcos venezuelani

La notte di venerdì, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha annunciato un nuovo attacco contro un’imbarcazione sospettata di trasportare droga nel Mar dei Caraibi. Il raid, condotto in acque internazionali al largo del Venezuela, ha provocato la morte di quattro persone. Si tratta del quarto attacco letale (conosciuto) condotto dalle forze statunitensi nell’area di responsabilità del U.S. Southern Command dall’inizio di settembre. «La nostra intelligence ha confermato senza ombra di dubbio che questa imbarcazione stava trafficando narcotici, le persone a bordo erano narco-terroristi e operavano lungo una rotta di traffico nota. 🔗 Leggi su Formiche.net

