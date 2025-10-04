Truffatore avvicina un anziano in strada | Devo consegnare un pacco E si fa dare 100 euro

E' accusato di truffa aggravata un 23enne della provincia pontina, denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Sabaudia. A presentare una querela, lo scorso agosto, era stato un 85enne del luogo, lo scorso agosto. L'anziano, mentre passeggiava, era stato avvicinato da un ragazzo a bordo di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: truffatore - avvicina

Consigli per gli anziani contro le truffe. Chi si avvicina a voi con modi molto cordiali o "come se vi conoscesse da sempre" potrebbe essere un truffatore che vuole farvi abbassare la guardia per raggirarvi. Non aprite la porta senza prima controllare, al citofono - facebook.com Vai su Facebook

Si finge anziano e incastra il truffatore: così un figlio ha vendicato la madre derubata - È stato lucido, ha ribaltato la situazione e ha ingannato un uomo che, pochi giorni prima, aveva truffato l'anziana madre. Secondo romatoday.it