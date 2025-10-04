Trovato un cadavere nei boschi di Bottanuco | era lì da diversi mesi

Bottanuco. Venerdì 3 ottobre, poco dopo mezzogiorno, è stato ritrovato un cadavere nei boschi tra il paese di Bottanuco e il fiume Adda. Due cacciatori hanno fatto la drammatica scoperta e hanno subito chiamato i carabinieri. Esposto alle interperie, come riporta il Corriere Bergamo il corpo si trovava nella vegetazione probabilmente già da diversi mesi. Ad essere ritrovati sono stati dei resti, poco più di uno scheletro: difficile, se non impossibile, individuare le cause del decesso. I primi rilievi avrebbero intanto escluso una morte violenta. Il cadavere è stato portato all’ospedale Papa Giovanni, dove nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori esami per cercare di chiarire le circostanze del decesso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

