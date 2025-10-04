Trovato in casa dei Sempio Garlasco un altro colpo di scena | l’esclusiva a Quarto Grado

Nuovo colpo di scena nel caso Garlasco. La puntata del 3 ottobre di “Quarto Grado”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Retequattro, ha rivelato in esclusiva un dettaglio destinato ad accendere ancora di più il dibattito. Una scoperta che ha spiazzato il pubblico. Tutto ciò a pochi giorni dai nuovi sviluppi giudiziari, che già avevano avuto molto clamore. L’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, sembra infatti aprirsi a nuovi scenari, mentre gli inquirenti continuano a scandagliare ogni elemento rimasto in sospeso dopo quasi vent’anni. Il nuovo tassello riguarda un nuovo scontrino da casa Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

trovato casa sempio garlascoDelitto di Garlasco, l'esclusiva di "Quarto Grado": spunta un secondo scontrino in casa Sempio - Nuova svolta sul delitto di Garlasco, “ Quarto Grado ” ha mostrato in esclusiva un secondo scontrino del parcheggio trovato in casa Sempio. Come scrive notizie.it

