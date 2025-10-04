Trovato in casa dei Sempio Garlasco un altro colpo di scena | l’esclusiva a Quarto Grado
Nuovo colpo di scena nel caso Garlasco. La puntata del 3 ottobre di “Quarto Grado”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Retequattro, ha rivelato in esclusiva un dettaglio destinato ad accendere ancora di più il dibattito. Una scoperta che ha spiazzato il pubblico. Tutto ciò a pochi giorni dai nuovi sviluppi giudiziari, che già avevano avuto molto clamore. L’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, sembra infatti aprirsi a nuovi scenari, mentre gli inquirenti continuano a scandagliare ogni elemento rimasto in sospeso dopo quasi vent’anni. Il nuovo tassello riguarda un nuovo scontrino da casa Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: trovato - casa
Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo
Celeste Pin, l’ex difensore viola trovato senza vita in casa: “Era un ragazzo da amare”
Invalida ipovedente denuncia: “Non ho trovato un taxi per tornare a casa di notte”
Garlasco, esclusiva "Quarto Grado": trovato in casa Sempio un secondo scontrino del parcheggio #delittodigarlasco - X Vai su X
ULTIM'ORA Tragedia in casa, marito trovato morto in casa moglie in fin di vita - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, l'esclusiva di "Quarto Grado": spunta un secondo scontrino in casa Sempio - Nuova svolta sul delitto di Garlasco, “ Quarto Grado ” ha mostrato in esclusiva un secondo scontrino del parcheggio trovato in casa Sempio. Come scrive notizie.it
Garlasco Murder, "Quarto Grado" eksklusivt: En andre kvittering oppdaget hjemme hos Sempio - Nuova svolta sul delitto di Garlasco, “Fjerde grad” ha mostrato in esclusiva un secondo scontrino del parcheggio trovato in casa Sempio. Segnala notizie.it