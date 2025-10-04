Trovato agonizzante in casa a Imperia muore poco dopo in ospedale | aperta inchiesta per omicidio
Un uomo di 58 anni, Massimo Sina, è stato trovato agonizzante nella sua casa di Imperia nella serata di giovedì 2 ottobre. Poco dopo è deceduto in ospedale dov'era stato trasferito dal personale sanitario del 118 e i Vigili del fuoco. Ora la Procura ha aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio per fare piena luce sul decesso del 58enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
