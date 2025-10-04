Troppi figli di papà estremisti Tajani condanna la violenza pro Pal

Da Firenze, dove è in corso un'iniziativa di Forza Italia, il ministro Antonio Tajani ha confermato che 26 dei circa 40 italiani che si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla sono in procinto di espulsione da Israele. " Stanno andando all'aeroporto di Eilat da dove partiranno con un volo diretti in Turchia ", ha spiegato il ministro, mentre i restanti " rimarranno ancora 2-3 giorni in Israele perché non hanno voluto firmare la liberatoria " e quindi dovranno essere sottoposti al procedimento di espulsione coatta nei prossimi 2-3 giorni. Tutto è stato reso possibile, spiegano dalla Farnesina, grazie a un intervento personale del ministro anche con le autorità turche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

