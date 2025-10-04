Troppi assalti | disattivati dalla sera all’alba i postamat in mezza Puglia Da questa fine settimana

Noinotizie.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, gli sportelli ATM Postamat di 11 uffici postali tra le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani resteranno spenti durante la notte, dalle 19:00 alle 8:30 del mattino successivo. Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico nel foggiano. Margherita di Savoia, Trani e Trinitapoli nella Bat. Brindisi Casale; Brindisi 1, Brindisi, Brindisi 9, Casalini, Ceglie Messapica 1, Cisternino, Erchie, Fasano 1, Francavilla Fontana 1, Latiano, Mesagne, Mesagne 1, Ostuni, Pezze di Greco, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo nel brindisino. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

