Troppi alberi morti a Roma? Una fake news | gli agronomi difendono il Comune

Troppi alberi morti a Roma? Per gli agronomi si tratta di una fake news. Di più: secondo il presidente dell’ordine dei dottori agronomi e forestali, della provincia di Roma, Flavio Pezzoli, sul verde urbano e sulla sua gestione nella Capitale, si è scatenata una “tempesta in un bicchiere d’acqua”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Avvio abbattimento di alberi a rischio crollo in Via dei Pescatori. Sono partite oggi le operazioni di abbattimento degli alberi a rischio crollo in Via dei Pescatori, nel tratto compreso tra Via del Fosso di Dragoncello e l'incrocio in prossimità di Via Pellegrino Str

Roma, da abbattere 35mila alberi: sono morti in piedi e a rischio caduta - Il Comune: «Saldo è positivo» « Un albero su dieci da abbattere » prima che venga giù da solo.