Troppe aspettative sui bambini o timore degli schermi? Il grido d’allarme dello scrittore divide i genitori italiani tra l’iper-programmazione pomeridiana e il sacrosanto diritto al gioco libero

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La provocazione lanciata dallo scrittore svizzero Joel Dicker al Salone del Libro di Torino ha acceso un vivace confronto tra genitori e educatori sul tema del sovraccarico di attività extrascolastiche nell'infanzia contemporanea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: troppe - aspettative

Giocare online troppe ore: bambini e ragazzi con maggiori problemi psicologici e scolastici - Giocare ai videogiochi per molte ore mette bambini e adolescenti a rischio di depressione, ansia e stress, peggiora la qualità del sonno e il rendimento scolastico. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Troppe Aspettative Bambini Timore