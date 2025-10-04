Tridico disperato | Se vinco via il bollo auto

Venghino, signori, venghino. La campagna elettorale come grande illusione, parole che arrivano e che vanno in libertà totale. Discorsi trasformati in promesse e promesse da trasformare in voti. Spesso grandi, grandissime contorsioni per contrastare l’astensionismo, ma soprattutto il divario tra candidati. Con questo spirito l’ex numero uno dell’Inps, Pasquale Tridico, ha inaugurato la volata finale verso le regionali in Calabria contro Roberto Occhiuto. Manca un giorno al voto, che si terrà domani e lunedì, quindi Catanzaro val bene una nuova assicurazione per gli elettori. Cosa inventarsi, quindi? Bisogna mettere sul piatto qualcosa dal sapore di saldi di fine campagna elettorale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

