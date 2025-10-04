Tributo a Gloria Gaynor firmato Project in jazz
Gloria Gaynor Project in Jazz Ore 21:30 ? Cena dalle 20:00 in poi Un progetto audace e raffinato, che reinterpreta in chiave jazz le canzoni intramontabili di Gloria Gaynor, regina della disco music internazionale.La brillante voce e il flauto di Lucia Caminita??, sostenuta dagli eleganti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: tributo - gloria
Il Ritorno dello Zar: Sasha Volkov torna a casa, tra ricordi di gloria e un tributo a Recalcati C'è un filo neroarancio a tinte blu Panasonic, sottile e potente, che lega i grandi amori. A volte quel filo si dipana per anni, per decenni, attraversa oceani e vite diverse,g - facebook.com Vai su Facebook