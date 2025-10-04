Tribunale per i Minorenni dell’Aquila in grave difficoltà | l’allarme di magistrati e avvocati abruzzesi
Gli uffici giudiziari minorili e l’avvocatura del distretto abruzzese lanciano un appello congiunto sulla “sconfortante situazione” in cui versa il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, competente per l’intera regione nella tutela dei diritti dei minori.Nella nota firmata dalla procura e dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: tribunale - minorenni
L'Ipab diventa sede del Tribunale per i minorenni: sottoscritto contratto di acquisto
Tribunale per i Minorenni di Napoli, grida e clacson per giovane detenuto
Clacson e grida davanti a Tribunale Minorenni per amico detenuto
La polizia municipale ha allertato il Tribunale dei Minorenni - facebook.com Vai su Facebook
Contrordine, il Tribunale per i minorenni non sarà più cancellato - Per il nuovo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie - Secondo vita.it
Tribunale per i minorenni, 9.300 firme contro l'abolizione - Da Gherardo Colombo a Giuliano Pisapia: tante le firme contro l'abolizione del Tribunale per i minorenni, prevista dalla bozza di riforma della giustizia Da Gherardo Colombo a Giuliano Pisapia: sono ... Segnala affaritaliani.it