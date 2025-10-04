Si è conclusa la prova femminile della tappa di Roma della World Cup di triathlon 2025. Il percorso ha visto la frazione di nuoto (su un tratto di 300 metri) nell’iconico laghetto dell’EUR, quindi la sezione dedicata al ciclismo (4 chilometri a giro) si è snodata lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, mentre quella di corsa ha concluso la gara nel parco che costeggia lo specchio d’acqua artificiale realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960. La gara femminile ha visto il successo dell’austriaca Carina Reicht con il tempo di 1:00.13 (10:09 nel nuoto, 32:12 nella sezione di bici e 16:03 nella corsa) con 5 secondi di vantaggio sulla francese Sandra Dodet (9:59 nel nuoto, 32:24 nella bici e 16:10 nella corsa) e 7 sulla tedesca Franka Rust (10:17 nel nuoto, 32:01 nella bici e 16:19 nella corsa). 🔗 Leggi su Oasport.it

Triathlon, Carina Reicht vince la tappa di Roma della World Cup. Due azzurre nella top10