triathlon arnaud mengal vince la tappa romana della world cup italiani fuori dalla top10

Con la gara maschile si è conclusa la tappa di Roma della World Cup di triathlon 2025. Il percorso ha visto la frazione di nuoto (su un tratto di 300 metri) nell'iconico laghetto dell'EUR, quindi la sezione dedicata al ciclismo (4 chilometri a giro) si è snodata lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, mentre quella di corsa ha concluso la gara nel parco che costeggia lo specchio d'acqua artificiale realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960. La gara maschile ha visto il successo del belga Arnaud Mengal con il tempo finale di 54:04 (09:02 nella parte di nuoto, 29:12 nella sezione di bici e 14:11 nella corsa) con un margine di vantaggio di appena un secondo sullo spagnolo Izan Edo Aguilar (09:06 nel nuoto, 29:09 nella bici e 14:14 nella corsa) mentre chiude il podio il francese Nathan Grayel a 2 secondi (09:15 nella parte di nuoto, 28:53 nella sezione in bici e 14:18 nella corsa).

