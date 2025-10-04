Treviglio | controlli a tappeto su sosta abusiva rifiuti e monopattini
Treviglio. Prosegue senza sosta l’attività di controllo e sensibilizzazione della polizia locale di Treviglio. Dall’inizio del 2025 sono già 367 le ispezioni ambientali effettuate dal comando guidato da Giovanni Vinciguerra, che ha mantenuto alta l’attenzione anche sul rispetto dei parcheggi riservati alle persone con disabilità e sull’uso corretto dei monopattini elettrici. Sul fronte della sosta abusiva, i dati mostrano un calo rispetto all’anno precedente: a fine agosto 2024 le infrazioni contestate erano 585, mentre nello stesso periodo del 2025 il numero si è fermato a 395, superando di poco quota 400 a settembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: treviglio - controlli
Controlli della polizia sui giovani tra Bergamo e Treviglio: un arresto e 12 denunce
Treviglio, gli alberi diventano “cittadini”: carta d’identità e controlli per il patrimonio verde
DR1: esordio da incorniciare! Prende ufficialmente il via la stagione 2025/26, con i nostri ragazzi della DR1 chiamati all’esordio sull’ostico campo di Chiari. Treviglio parte bene, guidata dai suoi sfrontati giovani e da un Galli particolarmente ispirato; i locali pro - facebook.com Vai su Facebook
Treviglio: più controlli su sosta abusiva, rifiuti e monopattini - Dall’inizio del 2025 sono 367 le ispezioni ambientali effettuate, mentre continua la lotta alla sosta abusiva. Scrive ecodibergamo.it
Catania, sicurezza e controlli a tappeto nei luoghi della movida - Che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. Secondo livesicilia.it