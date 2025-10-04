Treviglio | controlli a tappeto su sosta abusiva rifiuti e monopattini

Treviglio. Prosegue senza sosta l’attività di controllo e sensibilizzazione della polizia locale di Treviglio. Dall’inizio del 2025 sono già 367 le ispezioni ambientali effettuate dal comando guidato da Giovanni Vinciguerra, che ha mantenuto alta l’attenzione anche sul rispetto dei parcheggi riservati alle persone con disabilità e sull’uso corretto dei monopattini elettrici. Sul fronte della sosta abusiva, i dati mostrano un calo rispetto all’anno precedente: a fine agosto 2024 le infrazioni contestate erano 585, mentre nello stesso periodo del 2025 il numero si è fermato a 395, superando di poco quota 400 a settembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

