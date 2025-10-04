Tremila in centro per la Palestina Fumogeni corteo e tante bandiere
Sono cento, duecento, mille. Arrivano alla spicciolata, fin dalle nove del mattino, e il Tondo di Mercatale li accoglie come un fiume in piena. Lavoratori pubblici, insegnanti, professionisti, sindacalisti, politici di centrosinistra. Ma soprattutto loro, i giovani. Tantissimi. Livi, Copernico, Gramsci: bandiere palestinesi dipinte sulla faccia, fumogeni verdi e bianchi, cori improvvisati. E in testa – più delle bandiere e dei simboli – idee, domande, parole che dal microfono della piazza provano a farsi discorso. Poco importa se l’audio si perde nel brusio, se la voce non arriva chiara. Per chi c’è, l’importante è esserci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
