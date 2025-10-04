Tredicenne violentata in casa da un amico di famiglia arrestato 48enne a Prato | la minore abusata per mesi

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 13enne è stata costretta per mesi a subire gli abusi di un amico di famiglia. L'uomo, un 48enne ospite nella casa dove abitava la minore, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata: avrebbe approfittato del contesto di fiducia per compiere atti sessuali sulla ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tredicenne - violentata

Monza, tredicenne adescata su Instagram e violentata: 25enne arrestato

Monza, tredicenne adescata sui social e violentata: 25enne arrestato

Tredicenne adescata sui social e violentata a Monza. A Napoli si indaga su abusi in un hotel del centro

tredicenne violentata casa amicoTredicenne violentata in casa da un amico di famiglia, arrestato 48enne a Prato: la minore abusata per mesi - L’uomo, un 48enne ospite nella casa dove abitava la minore, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata: avrebbe ... Scrive fanpage.it

tredicenne violentata casa amicoTredicenne sequestrata e violentata a Brindisi: indagati 2 coetanei - La violenza si sarebbe consumata in una strada buia del paese dove i due avevano condotto la ragazzina con una scusa ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tredicenne Violentata Casa Amico