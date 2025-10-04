Tredicenne violentata in casa da un amico di famiglia arrestato 48enne a Prato | la minore abusata per mesi

Una 13enne è stata costretta per mesi a subire gli abusi di un amico di famiglia. L'uomo, un 48enne ospite nella casa dove abitava la minore, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata: avrebbe approfittato del contesto di fiducia per compiere atti sessuali sulla ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tredicenne - violentata

