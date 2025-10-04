tre nuove linee per raggiungere i santuari francescani

ASSISI - Favorire la mobilità sostenibile verso i luoghi simbolo della spiritualità di San Francesco in questo anno giubilare. Va in questa dimensione la scelta di Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), che, da oggi al 6 gennaio, lancia tre nuove linee sperimentali in Umbria che coinvolgono Assisi e luoghi legati alla vita del Poverello. Le tre linee consentono di raggiungere in modo semplice e diretto alcuni tra i principali santuari francescani, integrando trasporto e valorizzazione del territorio: Linea 1 Perugia - Assisi - Foligno - Spoleto - Terni - Greccio (Rieti): collega alcune delle principali città umbre al Santuario di Greccio, luogo in cui San Francesco realizzò la prima rappresentazione del presepe vivente; Linea 2 Assisi - Perugia - Città di Castello - La Verna (Arezzo): attraversa l’alta Umbria e conduce al Santuario della Verna, dove San Francesco ricevette le stimmate, rendendo il luogo uno dei principali centri della spiritualità francescana; Linea 3 Orvieto - Narni (Convento dello Speco) - Greccio (Rieti): parte da Orvieto, fa tappa al Santuario del Sacro Speco di Narni, legato alla vita eremitica di San Francesco, e prosegue verso il Santuario di Greccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

