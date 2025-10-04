Tre importanti opere realizzate grazie alla fondazione Timken ora la visita a Valmadrera

Leccotoday.it | 4 ott 2025

Lunedì 6 ottobre, la Fondazione Timken, nelle persone di Jack Timken e Joy Timken, sarà a Valmadrera per una visita ai luoghi oggetto di donazione negli scorsi anni. Lo rende noto il sindaco Cesare Colombo, felice di poter accogliere i rappresentati di una realtà che in più occasioni ha promosso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

90 opere, solo ritratti. Al Museo nazionale del Risorgimento Italiano di Torino va in mostra la collezione Bachelot. Un'occasione per scoprire una delle più importanti raccolte private francesi dell'ottava arte che include maestri indiscussi e qualità di stampe eccezionali.

Mostre, 29 opere Mitoraj in Sicilia, Patané (direttore produzione): “Una delle più importanti”

Data Center, il Comune stoppa i critici: "Porterà opere importanti per la città"

Tre importanti opere realizzate grazie alla fondazione Timken, ora la visita a Valmadrera - Lunedì 6 ottobre, la Fondazione Timken, nelle persone di Jack Timken e Joy Timken, sarà a Valmadrera per una visita ai luoghi oggetto di donazione negli scorsi anni. Lo riporta leccotoday.it

Tre film tunisini restaurati al Cinema Ritrovato di Bologna - Tre importanti opere del patrimonio cinematografico tunisino saranno proiettate nell'ambito del più grande festival mondiale dedicato agli archivi cinematografici e ai classici restaurati: ... Riporta ansa.it

