di Fiore Isabella Ho riflettuto molto, da vecchio e ormai farcito, innamorato della politica delle sane passioni, sui destini della “Polis” nell’epoca contemporanea. Non mi dilungo sulle performances dei cosiddetti grandi della Terra, da valutare a mio avviso in sede clinica, mi soffermo volutamente sulla politica in questa tornata elettorale regionale in Calabria dove avvengono cose incomprensibili sulle quali, come elettori, non si riflette abbastanza. Eppure sono cose che la cronaca ci mette davanti agli occhi, ma noi (plurale maiestatis) sistematicamente ci mettiamo il prosciutto sugli occhi e i tappi alle orecchie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre domande per i rassegnati allo sfascio della sanità in Calabria