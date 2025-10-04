Tre ciotole recensione | come imparare ad assaporare ogni attimo di vita
Isabelle Coixet adatta per il grande schermo l'omonimo libro di Michela Murgia, mantenendone intatti gli intenti. Protagonisti Alba Rohrwacher ed Elio Germano. Al cinema dal 9 ottobre. Raccontare la separazione, l'abbandono, la vita attraverso la malattia, Tre Ciotole è questo e molto di più. Isabelle Coixet confeziona un film che colpisce e ferisce dritto come una spada e allo stesso tempo consola offrendo una prospettiva interessante e autentica sull'esistenza e le relazioni. Liberamente tratto dall'omonimo libro di Michela Murgia, ultimo uscito prima della sua morte, questo lungometraggio presentato anche al Toronto International Film Festival, propone un adattamento coraggioso del testo originario, una rielaborazione importante che fonde, rimescola e aggiunge per rendere, quella che era strutturata come una serie di racconti, una narrazione unica e coesa dove i . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
