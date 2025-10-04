Trasporto eccezionale chiusa per una notte la A26

Novaratoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusa per una notte la A26, per consentire il transito di trasporti eccezionali. L'autostrada sarà chiusa dalle 22 di domenica 5 alle 4 di lunedì 6 ottobre, nel tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, verso Gravellona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arona, si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it



In questa notizia si parla di: trasporto - eccezionale

