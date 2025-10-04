Trasporti Luigi Genovese incontra i sindacati | Aperti al dialogo attraverso nuovi incontri

Si è svolto ieri un incontro tra Luigi Genovese, nuovo presidente dell'Ast, e le organizzazioni sindacali di categoria. Genovese ha espresso la propria disponibilità al dialogo, proponendo l'avvio di una serie di incontri necessari per affrontare le problematiche ancora irrisolti. Durante. 🔗 Leggi su Messinatoday.it