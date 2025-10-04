Trasferta insidiosa sul campo del Città di Canicattini l' Akragas è pronta

Agrigentonotizie.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda giornata del campionato di Promozione è pronta a regalare nuove emozioni. Dopo il positivo esordio, l’Akragas è attesa da una trasferta insidiosa sul campo del Città di Canicattini, squadra compatta e determinata a fare punti davanti al proprio pubblico.La formazione biancazzurra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

