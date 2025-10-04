Tram | lavori al Pontelungo come cambia la viabilità

A partire da lunedì 6 ottobre, i cantieri per la realizzazione della Linea Rossa del Tram interesseranno una nuova area cruciale della città, quella del Pontelungo. Contemporaneamente, i lavori della Linea Verde entrano in una fase avanzata con l'avvio della posa dei binari, come fa sapere il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Pontelungo, le varianti nel mirino. Tram, rilievi, rebus costi e tempi: "Ma i lavori finiranno a febbraio" - Bologna, 11 settembre 2025 – I cantieri sul Pontelungo procedono regolarmente e la data di fine lavori è confermata: febbraio 2026. Si legge su ilrestodelcarlino.it

