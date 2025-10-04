Tram | lavori al Pontelungo come cambia la viabilità

A partire da lunedì 6 ottobre, i cantieri per la realizzazione della Linea Rossa del Tram interesseranno una nuova area cruciale della città, quella del Pontelungo. Contemporaneamente, i lavori della Linea Verde entrano in una fase avanzata con l'avvio della posa dei binari, come fa sapere il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Gli ultimi aggiornamenti sui lavori per il tram: ecco come cambiano San Felice e via Emilia

#Roma #Tram #lavori dal #6Ottobre al #7Dicembre al #deposito di #PortaMaggiore e al #Celio #Ostiense e #PiazzaGaleno tutte le linee sono sostituite da bus https://tinyurl.com/yc6wbv2v #pendolariLAZ - facebook.com Vai su Facebook

#Roma, lavori sulla #TangenzialeEst: #tram sospesi fino al 7 dicembre - X Vai su X

Pontelungo, le varianti nel mirino. Tram, rilievi, rebus costi e tempi: "Ma i lavori finiranno a febbraio" - Bologna, 11 settembre 2025 – I cantieri sul Pontelungo procedono regolarmente e la data di fine lavori è confermata: febbraio 2026. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Lavori sulla Tangenziale Est, niente tram dal 6 ottobre al 7 dicembre - Dal 6 ottobre al 7 dicembre il servizio tranviario della città non sarà in funzione in conseguenza dei lavori di manutenzione straordinaria che Anas realizzerà sulla Tangenziale Est, nel tratto soprae ... Secondo terzobinario.it