Tram | lavori al Pontelungo come cambia la viabilità

A partire da lunedì 6 ottobre, i cantieri per la realizzazione della Linea Rossa del Tram interesseranno una nuova area cruciale della città, quella del Pontelungo. Contemporaneamente, i lavori della Linea Verde entrano in una fase avanzata con l'avvio della posa dei binari, come fa sapere il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

