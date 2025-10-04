Tragico scontro a San Prisco | 17enne muore in incidente tra suv e scooter
ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente nella notte a Caserta. Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre a San Prisco, in provincia di Caserta, in via Agostino Stellato, una zona nota per la movida locale. Un ragazzo di 17 anni, a bordo del suo scooter, si è scontrato con un Suv guidato da un giovane di 20 anni residente a Portico. A seguito dell’impatto, il ragazzo è caduto e ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
