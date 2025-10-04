Tragico incidente sul lavoro nel Salento | muore un operaio a Corsano Esplosione a Pomigliano d’Arco in un’officina 3 feriti

Corsano (Lecce), 4 ottobre 2025. Ancora una tragedia sul lavoro nel Salento. Nella mattinata di oggi, 4 ottobre, un operaio di 58 anni, A.M. di Matino, ha perso la vita mentre era impegnato nella costruzione di una vasca per la raccolta delle acque piovane per conto di una ditta incaricata dal Comune di Corsano. Secondo le prime ricostruzioni, la parte superiore della struttura avrebbe ceduto improvvisamente, travolgendo l'uomo durante la gettata di calcestruzzo. Il solaio è crollato e A.

