Tragico incidente stradale nel Materano | quattro vittime a Scanzano Jonico
L'impatto tra un'auto sovraccarica e un camion. Quattro uomini di origine pakistana hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a Scanzano Jonico (Matera), lungo la Fondovalle dell'Agri, nel pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre 2025. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Dieci persone a bordo di un'auto per sette. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime viaggiavano insieme ad altre sei persone rimaste ferite, per un totale di dieci occupanti a bordo di un veicolo omologato per sette posti. L'auto si sarebbe scontrata frontalmente con un camion, provocando un impatto devastante.
