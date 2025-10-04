Tragico episodio a Piazza Armerina | litiga col fidanzato e si lancia dall’auto in corsa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Trasferimento urgente con l’elisoccorso. Nel tardo pomeriggio una ragazza di 19 anni è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso dall’ospedale di Piazza Armerina (Enna) al Sant’Elia di Caltanissetta. La giovane ha riportato una grave emorragia cerebrale a seguito di un trauma cranico e al momento si trova in sala operatoria per un delicato intervento di neurochirurgia. La dinamica secondo le prime ricostruzioni. Le prime informazioni, ancora da confermare, parlano di una lite tra la ragazza e il fidanzato all’interno dell’auto. Durante la discussione, la 19enne avrebbe improvvisamente aperto lo sportello e si sarebbe lanciata dal veicolo in movimento, battendo violentemente la testa sull’asfalto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

