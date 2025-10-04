Tragedia sulla Fondovalle dell’Agri | quattro morti e sei feriti gravi in uno scontro tra auto e camion

Feedpress.me | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone, tutte di nazionalità pakistana, sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dellAgri, nel territorio di Scanzano Jonico, nel Materano. L’incidente ha coinvolto un’auto, una Renault Scenic 7 posti di colore grigio, e un camion. All’interno della vettura viaggiavano in dieci. A seguito del violento impatto, quattro occupanti hanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

tragedia sulla fondovalle dell8217agri quattro morti e sei feriti gravi in uno scontro tra auto e camion

© Feedpress.me - Tragedia sulla Fondovalle dell’Agri: quattro morti e sei feriti gravi in uno scontro tra auto e camion

In questa notizia si parla di: tragedia - fondovalle

Tragedia sulla Fondovalle Vitulanese: morti due uomini di Campoli del Monte Taburno

tragedia fondovalle dell8217agri quattroTragedia sulla Fondovalle dell’Agri: quattro morti e sei feriti gravi in scontro tra auto e camion - Quattro persone, tutte di nazionalità pakistana, sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell’Agri , nel ... Scrive msn.com

tragedia fondovalle dell8217agri quattroTragedia sulla Fondovalle dell’Agri: scontro tra auto e camion, quattro vittime - Intorno alle 14,30 di questo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Matera, con personale della Sede Distaccata di Poli ... Riporta ivl24.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Fondovalle Dell8217agri Quattro