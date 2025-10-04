Tragedia sulla Fondovalle dell’Agri | quattro morti e sei feriti gravi in uno scontro tra auto e camion

Quattro persone, tutte di nazionalità pakistana, sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell’Agri, nel territorio di Scanzano Jonico, nel Materano. L’incidente ha coinvolto un’auto, una Renault Scenic 7 posti di colore grigio, e un camion. All’interno della vettura viaggiavano in dieci. A seguito del violento impatto, quattro occupanti hanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia sulla Fondovalle dell’Agri: quattro morti e sei feriti gravi in uno scontro tra auto e camion

