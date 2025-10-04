Tragedia nello sport italiano caduta tremenda per il giovane campione
Attimi di paura al circuito del Mugello, dove il pilota Paolo Conte, 20 anni, è rimasto gravemente ferito durante una gara del Campionato italiano velocità di motociclismo. La caduta è avvenuta nel corso del penultimo giro, all’uscita della curva Bucine, dopo un contatto con un altro corridore. Le condizioni del giovane centauro sono apparse subito molto gravi. I commissari di gara hanno esposto la bandiera rossa per interrompere la corsa e consentire l’ingresso dei mezzi di soccorso. Conte è stato intubato e stabilizzato direttamente in pista, poi trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Careggi, a Firenze, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: tragedia - sport
“Addio alla nostra stella”. Lutto choc nello sport, la tragedia in vacanza: morto a 19 anni
Leggenda dello sport e dello spettacolo ci ha lasciato: la verità sulle cause della tragedia
Tragedia nello sport, la campionessa 31enne morta in un grave incidente
Imoco Volley a Belluno per la partita in memoria della tragedia del Vajont Lo sport per ricordare la storia: lunedì 15 settembre, in una VHV arena gremita di pubblico, è andata in scena la partita della memoria, che ha visto le atlete della Imoco Volley sfidare le - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia nello sci: è morto il genovese Matteo Franzoso - X Vai su X
Gioiosa Marea: tragedia al campo sportivo, 62enne muore dopo una caduta mentre cercava di scavalcare il cancello - Una tragedia che lascia senza parole, che getta nello sconforto le comunità di Patti e Gioiosa Marea. Lo riporta 98zero.com
Tragedia a Gioiosa Marea, tecnico di calcio prova a scavalcare il cancello dello stadio ma cade nel vuoto e muore - Un uomo di 62 anni, Leo Scaffidi, è morto a causa di una caduta accidentale mentre stava scavalcando il cancello d’ingresso dello stadio comunale ... Scrive msn.com