4 ott 2025

Attimi di paura al circuito del Mugello, dove il pilota Paolo Conte, 20 anni, è rimasto gravemente ferito durante una gara del Campionato italiano velocità di motociclismo. La caduta è avvenuta nel corso del penultimo giro, all’uscita della curva Bucine, dopo un contatto con un altro corridore. Le condizioni del giovane centauro sono apparse subito molto gravi. I commissari di gara hanno esposto la bandiera rossa per interrompere la corsa e consentire l’ingresso dei mezzi di soccorso. Conte è stato intubato e stabilizzato direttamente in pista, poi trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Careggi, a Firenze, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia nello sport italiano, caduta tremenda per il giovane campione

