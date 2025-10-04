Tragedia nel Materano auto con 10 persone a bordo si schianta contro un camion | 4 morti

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi - sabato 4 ottobre - a Scanzano Jonico (Matera); un'auto con a bordo dieci persone si è scontrata con un camion, causando la morte di quattro persone e il ferimento di sei. Le autorità stanno indagando per ricostruire le esatte dinamiche dello schianto. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, il fatto si è verificato intorno 14.20, all'altezza del chilometro 121 (SS598) della Fondovalle dell'Agri. Una Renault Scenic di colore grigio, collaudata per sette posti, stava procedendo lungo la strada, quando è improvvisamente andata a impattare contro un camion, un Iveco Eurostar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

