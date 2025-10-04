Tragedia nel canale di Sicilia morti due migranti I sopravvissuti | Altre sette vittime in mare
Sette persone sarebbero morte in mare, secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi ieri da Sos Humanity nel Canale di Sicilia. E durante la notte, altre due persone sono decedute a bordo della Humanity 1 che li aveva tratti in salvo e ora si dirige verso Porto Empedocle, dopo che le autorità italiane avevano inizialmente assegnato loro Bari per portare a terra i 34 sopravvissuti, dice la ong,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Tragedia nel canale di Sicilia, morti due migranti. I sopravvissuti: “Altre sette vittime in mare” - Sette persone sarebbero morte in mare, secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi ieri da Sos Humanity nel Canale di Sicilia . Da gazzettadelsud.it
Canale di Sicilia, ancora morti. E la marina salva 941 migranti - In due giorni, 7 operazioni di salvataggio recuperano quasi mille persone in fuga dalla Libia I corpi di 10 migranti sono stati recuperati nel Canale ... Riporta panorama.it