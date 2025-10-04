Tragedia in Ucraina | fotoreporter francese ucciso da un drone nel Donbass

La comunità giornalistica internazionale piange la scomparsa di Antoni Lallican, un coraggioso fotoreporter francese di soli 37 anni, tragicamente ucciso in un attacco con drone nel Donbass, nell’Ucraina orientale. La sua morte, avvenuta questa mattina, segna un momento particolarmente doloroso e, secondo quanto riferito dall’Unione Nazionale dei Giornalisti (SNJ), rappresenta la prima volta che un professionista dei media perde la vita in Ucraina a causa di un drone. Lallican stava svolgendo un delicato reportage in un’area estremamente pericolosa, a circa quindici chilometri dalla linea del fronte, precisamente a Kurylivska. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia in Ucraina: fotoreporter francese ucciso da un drone nel Donbass

In questa notizia si parla di: tragedia - ucraina

Barbero alla festa del Fatto: “In Ucraina possibile un compromesso, in Medio Oriente una tragedia senza via d’uscita”

TRAGEDIA ALLA PAGODA, LA VITTIMA HA UN NOME: SVITLANA STANISHEVSKA Ha un nome il corpo senza vita di una donna ritrovato questa mattina in località Pagoda a porto d'Ischia. Si tratta della 56enne ucraina Svitlana Stan...#CRONACA #PRIMOPI - facebook.com Vai su Facebook

.@yarotrof, ospite oggi del @festletteratura di Mantova, nel suo libro “Non c’è posto per l’amore, qui” apre molte porte sulla storia di un paese, l’Ucraina, schiacciato tra la tragedia della guerra in corso e un passato sovietico che ancora fa male. L’intervista di - X Vai su X

Ucraina: fotoreporter francese ucciso in un bombardamento di droni russi nel Donbass - Era in auto a circa quindici chilometri dalla linea del fronte con un collega ucraino rimasto gravemente fer ... Riporta quotidiano.net

Ucraina, fotoreporter francese ucciso da un drone: è la prima volta - Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso questa mattina da un drone mentre stava realizzando un reportage a circa quindici chilometri dalla linea del fronte, a K ... Scrive msn.com