Tragedia in Ucraina | fotoreporter francese ucciso da un drone nel Donbass

Thesocialpost.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità giornalistica internazionale piange la scomparsa di Antoni Lallican, un coraggioso fotoreporter francese di soli 37 anni, tragicamente ucciso in un attacco con drone nel Donbass, nell’Ucraina orientale. La sua morte, avvenuta questa mattina, segna un momento particolarmente doloroso e, secondo quanto riferito dall’Unione Nazionale dei Giornalisti (SNJ), rappresenta la prima volta che un professionista dei media perde la vita in Ucraina a causa di un drone. Lallican stava svolgendo un delicato reportage in un’area estremamente pericolosa, a circa quindici chilometri dalla linea del fronte, precisamente a Kurylivska. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

In questa notizia si parla di: tragedia - ucraina

