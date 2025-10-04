Tragedia in casa | morto 49enne

Si è consumata una tragedia in vico Petraio nella frazione Talanico a San Felice a Cancello dove un uomo, 49enne è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione.La scoperta è stata fatta dal collega col quale la vittima, un autotrasportatore doveva incontrarsi per recarsi a lavoro. 🔗 Leggi su Casertanews.it