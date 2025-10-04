Tragedia durante il parto | istituito un collegio di specialisti per l’autopsia di Concita Perna
Sarà un collegio di specialisti – un medico legale, un ginecologo e un anatomo-patologo – a eseguire lunedì pomeriggio l’autopsia sul corpo di Concita Perna, 41 anni, originaria di Lioni, deceduta subito dopo un parto cesareo che aveva portato alla nascita di suo figlio. L’incarico sarà conferito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - durante
Gualazzi, guizzo salvavita: crollo durante il concerto, Raphael si sposta un istante prima. «Miracolo, poteva essere una tragedia»
Tragedia al teatro"Vittorio Emanuele", musicista muore durante le prove
Tragedia a Marotta di Mondolfo: spara durante una festa di compleanno e uccide una donna
Tragedia in India durante celebrazione religiosa: 11 morti, tra cui 7 ragazze, nell'affondamento di un carro nel Madhya Pradesh. Modi promette risarcimenti alle famiglie delle vittime. - X Vai su X
Tragedia in India: 11 morti durante festa religiosa - facebook.com Vai su Facebook
Lioni, Concita Perna morta durante il parto: la verità dall'autopsia - Decesso alla clinica Malzoni, si attende la svolta dall'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni sulla salma di Concita Perna, la 41enne di Lioni morta durante il cesareo. ilmattino.it scrive
Concita morta di parto, un anno fa la tragedia della sorella Teresa: perse la vita durante un trapianto a Milano - Il destino travestito da morte aveva bussato già due volte alla porta della sua famiglia portandole via la ... Riporta msn.com