Tragedia al mercato | commerciante si accascia e muore

Tempo di lettura: < 1 minuto Un improvviso malore ha stroncato un commerciante 50enne originario dell’Irpinia, mentre era al lavoro presso il suo banco ambulante nel comune di Montefalcone di Val Fortore. La tragedia si è consumata in pochi istanti, sotto gli occhi dei passanti intenti a fare acquisti al mercatino. L’uomo si è accasciato sull’asfalto ed è stato immediatamente soccorso da un medico presente in zona e dal personale del 118, giunto con tempestività. Si ipotizza che a causare il decesso sia stato un infarto. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

