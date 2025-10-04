Traffico Roma del 04-10-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma Luceverde Roma mentre ascolto il programma oggi per le vie della città un corteo che vedrà sfilare decine di migliaia di manifestanti l'appuntamento alle 14:03 da Porta San Paolo e da qui la manifestazione muoverà verso il Colosseo e successivamente alla volta di Piazza San Giovanni chiusure deviazioni in viale Aventino via Celio vibenna via Labicana e via Merulana allo stadio Olimpico alle 15 Lazio Torino prima e dopo la gara inevitabili le ripercussioni per il traffico al Flaminio al della Vittoria soprattutto sul lungotevere domani mattina sulla il sagrato di San Pietro l'incontro tra Papa Leone XII ai fedeli In occasione della Giubileo del mondo missionario e dei migranti alle 12 l'angelo domenicale non si escludono quindi disagi per il traffico oggi e domani ferma la metro C lo stop al servizio e dove stai Lavori all'Inter cambio con la linea B ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso o in prossimità delle stazioni della metropolitana è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Viabilità | Tangenziale Est Alberi sulla carreggiata all'altezza dell' Uscita di Via Salaria-Villa Ada con code inevitabili anche per traffico a partire dalla Farnesina direzione San Giovanni/ Viale Castrense Segui i prossimi aggiornamenti https://roma.lucev - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Code tra Via Nomentana e Via dei Campi Sportivi direzione Stadio Code tra Tburtina e San Lorenzo direzione San Giovanni #Luceverde | #Roma - X Vai su X
