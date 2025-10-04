Traffico Roma del 04-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ancora oggi e domani domenica 5 ottobre alla nuova fiera di Roma la 35a edizione di Romics il festival del fumetto ma non solo prevista una grande affluenza di pubblico con possibili disagi per il traffico in via se strade adiacenti possibile raggiungere alla fiera anche con i mezzi pubblici tra questi il treno regionale fl1 o un'alternativa le linee bus 808 e 089 in programma per oggi un corteo che vedrà sfilare decine di migliaia di manifestanti L'appuntamento è alle 14:30 a Porta San Paolo da qui il corteo si muoverà verso il Colosseo e successivamente alla volta di Piazza San Giovanni previste chiusure e deviazioni viale Aventino via Celio vibenna via Labicana e via Merulana all'Olimpico alle 15 la Lazio ospiterà il Torino le ripercussioni sul traffico prima e dopo l'incontro al Flaminio e al della Vittoria soprattutto sul tratto del Lungotevere dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

