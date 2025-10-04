Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da Piazzale Ostiense a piazza Porta San Giovanni è il percorso della manifestazione per gara che si svolge questo pomeriggio chiusure al traffico interesseranno Viale della Piramide Cestia viale Aventino Piazza di Porta Capena via di San Gregorio Piazza del Colosseo via Labicana e via Merulana ossia il percorso del corteo sono già in vigore divieti di sosta lungo il percorso e nelle strade vicine e poi sono previste anche modifiche per 30 linee del trasporto pubblico da lunedì e per due mesi si ferma la rete tranviaria di Roma si fermano i tram ma non i collegamenti il servizio sarà sostituito con i bus per lasciare spazio al lavori di manutenzione sulla sopraelevata della tangenziale nel periodo di interruzione della rete Atac effettuerà lavori di ammodernamento dei binari su diversi punti della rete cittadina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-10-2025 ore 14:30