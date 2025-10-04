Traffico Roma del 04-10-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da Piazzale Ostiense a piazza Porta San Giovanni è il percorso della manifestazione per gara che si svolge questo pomeriggio chiusure al traffico interesseranno Viale della Piramide Cestia viale Aventino Piazza di Porta Capena via di San Gregorio Piazza del Colosseo via Labicana e via Merulana ossia il percorso del corteo sono già in vigore divieti di sosta lungo il percorso e nelle strade vicine e poi sono previste anche modifiche per 30 linee del trasporto pubblico da lunedì e per due mesi si ferma la rete tranviaria di Roma si fermano i tram ma non i collegamenti il servizio sarà sostituito con i bus per lasciare spazio al lavori di manutenzione sulla sopraelevata della tangenziale nel periodo di interruzione della rete Atac effettuerà lavori di ammodernamento dei binari su diversi punti della rete cittadina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
A Roma più di 100mila manifestanti. Traffico deviato sulla Tangenziale, applausi dalle finestre - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Code tra Via Nomentana e Via dei Campi Sportivi direzione Stadio Code tra Tburtina e San Lorenzo direzione San Giovanni #Luceverde | #Roma - X Vai su X
Traffico Roma del 04-10-2025 ore 11:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'Eur dalle 6 di questa mattina è in corso la terza edizione ... Come scrive romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 11:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord per la presenza ... Riporta romadailynews.it