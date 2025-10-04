Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'Eur dalle 6 di questa mattina è in corso la terza edizione della World Triathlon cup per lasciare spazio a due delle tre gare in programma modifica e della circolazione nel corso della giornata sono previste su Viale America via Cristoforo Colombo viale Oceania è ancora viale dell'Umanesimo Viale dei primati sportivi via tiberiade Viale dei Santi Pietro e Paolo e viale Tupini dalle 7 invece sono scattate alcune chiusure nell'area di San Pietro che oggi e domani vedrà le celebrazioni per il dimissionario Dei migranti divieto di transito in via rusticucci via di Porta Angelica e via scossacavalli e si muoverà alle 14:30 questo pomeriggio da Piazzale Ostiense la manifestazione per Garda diretta Piazza di Porta San Giovanni con percorso lungo viale Aventino Piazza di Porta Capena via di San Gregorio Piazza del Colosseo via Labicana e via Merulana le strade interessate dal corteo saranno chiuse al traffico fino alle 19 Salvo riaperture anticipate in base al procedere della manifestazione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-10-2025 ore 11:30