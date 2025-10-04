Traffico Roma del 04-10-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma mentre la tela ascolto il programma oggi per le vie della città un corteo che vedrà sfilare decine di migliaia di manifestanti l'appuntamento alle 14:30 a Porta San Paolo e da qui alla stazione muoverà verso il Colosseo e successivamente alla volta di Piazza San Giovanni chiusure deviazioni in viale Aventino via Celio vibenna via Labicana e via Merulana allo stadio Olimpico alle 15 Lazio Torino prima e dopo la gara inevitabili le ripercussioni per il traffico al Flaminio al della Vittoria soprattutto sul lungotevere domani mattina sulla il sagrato di San Pietro l'incontro tra Papa Leone quattordicesimo e fedeli in occasione del Giubileo del mondo missionario ed emigranti alle 12 l'Angelus domenicale non si escludono quindi disagi per il traffico oggi e domani ferma la metro C lo stop al servizio è dovuto ai lavori all'interscambio con la linea ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso o in prossimità delle stazioni della metropolitana è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
