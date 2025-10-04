Traffico Lazio del 04-10-2025 ore 09 | 30

Romadailynews.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve medio raggio tipici del periodo autunnale ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino che resta chiusa in entrambi i sensi di marcia Atratina superiore Belmonte Castello si tratta di lavori nella galleria capodichina la conclusione dei lavori è prevista per la fine di questo mese a Roma oggi e domani ferma la mia lo stop al servizio è dovuto ai lavori all'interscambio con la linea B ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso in prossimità delle stazioni della metropolitana è tutto Grazie per l'attenzione un servizio dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 04 10 2025 ore 09 30

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-10-2025 ore 09:30

In questa notizia si parla di: traffico - lazio

Traffico Lazio del 20-07-2025 ore 17:30

Traffico Lazio del 12-07-2025 ore 09:30

Traffico Lazio del 12-07-2025 ore 17:30

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente ci ... Lo riporta romadailynews.it

Traffico Roma del 04-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma mentre la tela ascolto il programma oggi per le vie della città un corteo che vedrà sfilare decine di migliaia di manifestanti ... Scrive romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Lazio 04 10