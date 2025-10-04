luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve medio raggio tipici del periodo autunnale ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino che resta chiusa in entrambi i sensi di marcia Atratina superiore Belmonte Castello si tratta di lavori nella galleria capodichina la conclusione dei lavori è prevista per la fine di questo mese a Roma oggi e domani ferma la mia lo stop al servizio è dovuto ai lavori all'interscambio con la linea B ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso in prossimità delle stazioni della metropolitana è tutto Grazie per l'attenzione un servizio dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-10-2025 ore 09:30