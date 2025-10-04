Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 10 ottobre 2025 | Güzide dubita della maternità di Dündar dopo la rivelazione dell’ostetrica
Nuovo scossone in Tradimento: nella puntata di venerdì 10 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, Güzide Özgüder riceve la visita di Cemile, l’ ostetrica che ha fatto nascere Dündar. Il suo racconto, ricco di dettagli, rimette tutto in discussione: Dündar potrebbe non essere suo figlio. Una “verità” che trascina con sé indagini, sospetti e conseguenze inaspettate per l’intera famiglia. Indice. Tradimento anticipazioni 10 ottobre 2025: Cemile e il nuovo test del DNA. Ümit, Ye?im e l’ombra di Dündar. Kadriye contro Mualla, Kahraman nel mezzo. Tradimento anticipazioni 10 ottobre 2025: le piste di Ozan. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
