Tra rock d’avanguardia e musiche per liuto ecco il festival Sonica Eterea

Pozzo d'Adda (Milano), 4 ottobre 2025 - Sperimentazioni sonore in bilico tra innovazione e radici. Musiche che mescolano suggestioni pop, rock, art-rock e d'avanguardia, ma che guardano pure alla grande classica, al repertorio del Rinascimento e del primo Barocco, sulle corde del liuto. Tre appuntamenti da qui a metà ottobre con altrettanti concerti in luoghi suggestivi del territorio milanese, con esperienze d'ascolto intime e immersive. E' quanto proporrà la rassegna “Sonica Eterea”, che prenderà il via domani tra Pozzo d'Adda e Vaprio d'Adda sotto la direzione artistica di Silvia Cignoli. Notte della Luna sabato 4 ottobre: tutti i punti di osservazione in Lombardia Saranno spettacoli in cui i musicisti esploreranno nuovi orizzonti sonori, creando connessioni e risonanze tra passato e contemporaneità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tra rock d’avanguardia e musiche per liuto, ecco il festival Sonica Eterea

In questa notizia si parla di: rock - avanguardia

