tra peluche e passeggini i bambini al corteo per la palestina

AGI - “La strada è ancora lunga, forza.”.  Carlotta  e  Gioia  guardano la mamma. Sono appena scese da un  passeggino rosso. Lo spingono con una mano lungo  Viale Aventino, in zona Ostiense. Con l’altra stringono due  peluche. Camminano in coda al corteo quando la testa del ‘serpentone’ è già arrivata in  piazza San Giovanni.  A un centinaio di metri, Matteo, 4 anni, scruta l’orizzonte seduto sulle spalle del padre. Mentre Livia si gusta un  cornetto. In bici, nello zaino, sui passeggini. Il ‘loro’  corteo  si colora di  arcobaleno. Sono tanti i  bambini  presenti alla  manifestazione nazionale  per la Palestina  a  Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

