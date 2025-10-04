tra peluche e passeggini i bambini al corteo per la palestina

AGI - “La strada è ancora lunga, forza.”. Carlotta e Gioia guardano la mamma. Sono appena scese da un passeggino rosso. Lo spingono con una mano lungo Viale Aventino, in zona Ostiense. Con l’altra stringono due peluche. Camminano in coda al corteo quando la testa del ‘serpentone’ è già arrivata in piazza San Giovanni. A un centinaio di metri, Matteo, 4 anni, scruta l’orizzonte seduto sulle spalle del padre. Mentre Livia si gusta un cornetto. In bici, nello zaino, sui passeggini. Il ‘loro’ corteo si colora di arcobaleno. Sono tanti i bambini presenti alla manifestazione nazionale per la Palestina a Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

