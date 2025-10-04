Tra mare e barche il bar che ha democratizzato i caffè specialty a Palermo

Gamberorosso.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'avveniristico molo trapezoidale, Morettino Lab è la creatura di un'azienda familiare che negli ultimi anni ha ripensato il caffè in Sicilia, con l'avvio di piantagioni sull'isola e la riapertura dello storico Caffè Palermo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

tra mare e barche il bar che ha democratizzato i caff232 specialty a palermo

© Gamberorosso.it - Tra mare e barche, il bar che ha democratizzato i caffè specialty a Palermo

In questa notizia si parla di: mare - barche

Il mare palermitano trasformato in discoteca: "Si vieti la musica a palla su barche e gommoni"

Pasti a barche con delivery via mare, sequestri e multa a Napoli

Collisione in mare, scontro tra due barche. Pescatori si lanciano per salvarsi

mare barche bar haBar Tal, ministero degli Esteri d'Israele: «Fermeremo le barche ma senzae ccessi: nessuno deve farsi male» - Il direttore generale del ministero degli Esteri israeliano chiarisce come lo Stato ebraico abbia intenzione di affrontare «l’esercito di volontari» ... Scrive corriere.it

Mattarella al porto di Ostia per ‘Mare di Legalità’: ha varato le barche confiscate alla mafia - Un’iniziativa dal grande impatto sociale, tanto da essere ‘battezzata’ dalla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Mare Barche Bar Ha