Tra mare e barche il bar che ha democratizzato i caffè specialty a Palermo
Nell'avveniristico molo trapezoidale, Morettino Lab è la creatura di un'azienda familiare che negli ultimi anni ha ripensato il caffè in Sicilia, con l'avvio di piantagioni sull'isola e la riapertura dello storico Caffè Palermo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: mare - barche
Il mare palermitano trasformato in discoteca: "Si vieti la musica a palla su barche e gommoni"
Pasti a barche con delivery via mare, sequestri e multa a Napoli
Collisione in mare, scontro tra due barche. Pescatori si lanciano per salvarsi
Auto finisce in mare e si incastra tra due barche a Procida #IlMattino - facebook.com Vai su Facebook
Telepass ha annunciato ieri durante la tavola rotonda “Turismo nautico sostenibile e tutela ambientale” l’avvio della fase due della sperimentazione di Telepass Mare. #barche #innovazione #isole #italia #nautica #Ponza #sostenibilità @telepass #mobilità - X Vai su X
Bar Tal, ministero degli Esteri d'Israele: «Fermeremo le barche ma senzae ccessi: nessuno deve farsi male» - Il direttore generale del ministero degli Esteri israeliano chiarisce come lo Stato ebraico abbia intenzione di affrontare «l’esercito di volontari» ... Scrive corriere.it
Mattarella al porto di Ostia per ‘Mare di Legalità’: ha varato le barche confiscate alla mafia - Un’iniziativa dal grande impatto sociale, tanto da essere ‘battezzata’ dalla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Segnala quotidiano.net